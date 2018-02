Fotografia brasileira experimental

Certa vez, o fotógrafo Thomaz Farkas (morto este ano) contou ao curador Eder Chiodetto que as imagens "surrealistas" que ele e seus colegas do Foto Cine Clube Bandeirantes produziram a partir da década de 1940 eram fruto de uma brincadeira. E, afinal, a "gozação" com referência às vanguardas europeia e norte-americana das imagens realizadas no período por Farkas, Geraldo de Barros e German Lorca, entre outros, tornaram-se das mais experimentais da fotografia brasileira. Sendo assim, um conjunto desses trabalhos abrirá uma ampla mostra que a Maison Européene de Photographie, em Paris, vai dedicar, em 2012, à produção fotográfica brasileira.

Ainda sem título, trata-se de uma exposição panorâmica, que vai apresentar, numa das mais prestigiadas instituições europeias, de 17 de janeiro a 25 de março, o experimentalismo da fotografia criada no Brasil entre os anos 40 e a atualidade. As obras, ainda em processo de seleção, chegarão a um grupo que ficará entre 80 e 100 imagens, todas elas pertencentes ao acervo do banco Itaú/Unibanco. "Tudo o que se mostra de fotografia latina na Europa reprisa o clichê da violência, da favela. Há uma produção subjetiva pulsante e coesa no Brasil que, de fato, é muito ignorada lá", diz Chiodetto. Ele foi convidado pelo Itaú Cultural para ser o curador da exposição. O processo de pesquisa, ainda, vai render um livro, a ser lançado no Brasil em dezembro de 2012.

"É a exposição que vai criar certa sistematização da coleção de fotografia do Itaú/Unibanco", diz o superintendente do Itaú Cultural, Eduardo Saron. O acervo do banco, variado, contabiliza mais de 12 mil peças de arte moderna e contemporânea, numismática e a coleção brasiliana e dentro desse montante, há apenas cerca de 270 fotografias relacionadas à produção brasileira, com foco, principalmente, no modernismo (representado por 107 obras) e na criação contemporânea. "Há pequenos espaços que temos de completar", diz Saron. Há cinco meses, Eder Chiodetto se debruça sobre as imagens do acervo fotográfico, iniciado na década de 1990, para preparar a mostra de Paris - que depois vai itinerar também pelo Brasil.

Ineditismo. Em 2009, a Maison Européene de Photographie, instituição francesa criada em 1996, exibiu no Itaú Cultural, em São Paulo, enxuto recorte de seu acervo de mais de 20 mil obras entre imagens e vídeos. Pela parceria entre os dois institutos ficou acertado que uma exposição brasileira seria realizada na França. A mostra, afinal, vai ocupar duas salas da Maison e poderá ser definida como a primeira coletiva na Europa que coloca um panorama de 60 anos de produção fotográfica brasileira, diz Chiodetto. O curador afirma que o público europeu, afinal, está mais afinado com a obra dos fotógrafos Miguel Rio Branco e Mário Cravo Neto, autores que se tornaram "expoentes" nacionais no continente desde a década de 1980.

Fotojornalismo não vai fazer parte da exposição, que terá como destaques núcleo de FotoFormas de Geraldo de Barros e obras de José Yalenti e Georges Radó, por exemplo, no segmento do modernismo (para além do paulista). Dos contemporâneos, entre imagens e vídeos, trabalhos de Claudio Edinger, Caio Reisewitz, Kenji Ota, Vik Muniz, Rosângela Rennó e Márcia Xavier.