Fotógrafa reimagina glamour, poder e sedução de rainhas históricas

As doze rainhas

A fotógrafa australiana Alexia Sinclair juntou pesquisa, roupas extravagantes e os mais modernos efeitos fotográficos para criar retratos imaginários de algumas das rainhas mais famosas da História.

Alexia viajou por cinco meses pela Europa para registrar as imagens de fundo do ensaio - como palácios e templos. Usando modelos e vestimentas de luxo inspiradas em roupas da época, ela retratou monarcas como Elizabeth 1ª, Maria Antonieta e Cleópatra, em um processo que ela descreveu à BBC Brasil como a combinação "de diferentes paisagens e arquiteturas europeias com as minhas modelos e adereços adicionais".

O resultado é o ensaio fotográfico "As Doze Rainhas" - das quais nós destacamos dez na galeria acima.

O trabalho todo durou três anos e as fotos são uma forma de conhecer mais sobre episódios importantes na história. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.