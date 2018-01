Fotógrafa Eve Arnold morre aos 99 em Londres

Eve ficou famosa ao retratar personagens variados -fossem eles ricos e famosos, ou pobres e anônimos. Seus retratos reveladores e intimistas de Marilyn, feitos ao longo de mais de dez anos, lhes deram prestígio, assim como as fotos que fez da rainha Elizabeth 2ª, de Jacqueline Kennedy e de Malcolm X.

Mas a fotógrafa, nascida em Filadélfia, também se interessava por quem não estava em evidência. Seu primeiro ensaio documentava desfiles de moda da década de 1950 no então segregado bairro nova-iorquino do Harlem.

Em 1962, ela se mudou para Londres, onde trabalharia em publicações como o Sunday Times. Ela registrou a vida no mundo árabe entre o final dos anos 1960 e começo dos 70, e no final dessa década se tornaria um dos primeiros ocidentais a documentar a China.

"Eu fui pobre e quis documentar a pobreza; eu havia perdido um filho e fiquei obcecada com o nascimento; estava interessada em política, e queria saber como ela afetava as nossas vidas; sou mulher e quis saber sobre as mulheres", disse Eve certa vez, segundo seu livro "The Unretouched Woman", de 1976.

Sua obra foi objeto de inúmeras exposições, e ela recebeu vários prêmios, inclusive um pelo conjunto da obra dado pela Sociedade Americana de Fotógrafos de Revistas. Arnold publicou mais de 15 monografias, inclusive o livro "In Retrospect", de 1997.

(Reportagem de Christine Kearney)