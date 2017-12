Foto revela rosto do 'verdadeiro amor' de Anne Frank

A foto de um menino com "olhos castanhos lindos", que Anne Frank chamava de seu "verdadeiro amor", começará a ser exibida em Amsterdã, no Museu Anne Frank. A imagem de Peter Schiff está no diário escrito por Anne, enquanto se escondia na Holanda ocupada pelos nazistas, segundo informou uma porta-voz do museu nesta terça-feira, 26. Foto de Peter Schiff, o 'verdadeiro amor' de Anne Frank. Foto: Reuters A imagem de Peter Schiff foi doada para o museu por seu ex-colega de escola, Ernst Michaelis. Após reler recentemente o diário da menina judia, Michaelis percebeu que não havia fotos conhecidas de Schiff e decidiu doar a foto que lhe pertencia, contou a porta-voz. A família de Anne Frank fugiu da Alemanha nazista em 1933 e abrigou-se em Amsterdã. Durante a 2.ª Guerra Mundial, os nazistas ocuparam a Holanda e, em 1942, começaram a deportar os judeus para os campos de concentração, levando a menina e sua família a se esconderem. Durante mais de dois anos, os Frank moraram em um anexo secreto de uma casa localizada à beira de um canal antes de seu esconderijo ser revelado e a família enviada para os campos de concentração. Anne registrou em seus diários os anos que passou morando naquele local. Uma holandesa que ajudou a família encontrou-os escondidos no anexo, depois da prisão de Anne, e entregou-os para o pai dela, Otto Frank, que sobreviveu ao Holocausto. Os textos ganharam fama mundial. Em um trecho do livro, Anne escreveu: "Eu me esqueci de que ainda não lhes contei a história do meu verdadeiro amor." "Peter era o menino ideal: alto, magro, bonito, com um rosto sério, sereno e inteligente", escreveu Anne sobre o garoto de 13 anos pelo qual se apaixonou em 1940, quando tinha apenas 11 anos. Os dois se encontrariam na saída da aula e caminhariam de mãos dadas pelo bairro. "Ele tinha cabelos escuros, olhos castanhos lindos, bochechas rosadas e um nariz encantadoramente pontiagudo. Eu era louca pelo sorriso dele, que lhe dava um ar infantil e maroto." Peter morreu mais tarde em Auschwitz, e Anne morreu no campo de concentração de Bergen Belsen, em 1945.