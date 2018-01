Foto inédita de Billy the Kid vai ser vendida por US$ 5 milhões

DENVER - Pelos US$ 2 que ele gastou para comprar três fotos velhas, Randy Guijarro pode ter acertado a sorte grande. Entre elas, havia um retrato de longe do lendário pistoleiro americano Billy the Kid, e agora a imagem é avaliada em US$ 5 milhões.

A foto de quatro por cinco polegadas mostra Henry McCarty, também conhecido como William Bonney, jogando críquete com comparsas da sua gangue do Novo México conhecida como Regulators, de acordo com especialistas.

Guijarro, que se descreve como um curioso da história dos EUA, disse que comprou a foto em um sebo em Fresno, Califórnia, em 2010. Não foi até que ele analisasse-a de perto que percebeu seu possível valor histórico.

"Os rostos na foto estão bem claros, e eu pensei que se parecia com Billy", disse. Ele levou a foto à Kagin's Inc., uma empresa de São Francisco especializada em Western, para determinar se a imagem era genuína.

A empresa autenticou a imagem como apenas a segunda imagem conhecida de Bonney, e a única que inclui membros de sua gangue, disse David McCarthy, chefe da companhia.

A empresa agora vai vender a imagem.

Muito da vida de Billy the Kid virou mito, incluindo relatos de que ele matou 21 homens. O que é certo é que ele foi morto aos 22 anos pelo xerife Pat Garrett em 1881, meses depois de fugir da cadeia.

Por décadas, a única foto conhecida de Bonney era uma imagem icônica feita em um saloon no Novo México, em que ele manuseia uma carabina Winchester.