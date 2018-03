Foto de menina nua em revista gera polêmica na Austrália

A decisão de uma revista de arte da Austrália de colocar na capa de sua última edição uma menina nua de seis anos reavivou o debate sobre esse tipo de representação de crianças no país. A foto da edição de julho da revista Art Monthly Australia mostra a garota sentada nua na frente de uma pintura de paisagem. A fotografia foi tirada em 2003 própria mãe da criança. "Eu não agüento este negócio", disse o primeiro-ministro da Austrália, Kevin Rudd. "Nós estamos falando sobre a inocência de crianças pequenas. Uma criança pequena não pode responder sozinha se ela quer ser mostrada dessa forma." Rudd também disse que pode rever as verbas públicas destinadas à revista. Protesto Entretanto, a própria menina que aparece na foto, Olympia Nelson, hoje com 11 anos, disse que discorda da opinião do premiê. "Estou realmente, realmente ofendida pelo que Kevin Rudd disse sobre essa foto", disse ela. "Eu amo tanto essa foto. Eu acho que a foto que minha mãe tirou de mim não tem nada a ver com sofrer abuso, e eu acho que a nudez pode ser parte da arte." O editor da revista, Maurice O'Riordan, disse que a capa é um protesto contra o recente cancelamento, em maio, de uma exibição de imagens de crianças nuas feitas pelo fotógrafo Bill Henson. O'Riordan escreveu na revista que sabia que a fotografia seria polêmica e que ele esperava dar "alguma dignidade ao debate e revalidar a nudez e a infância como temas para arte". Em maio, a polícia confiscou as fotografias de Bill Henson e lançou uma investigação por obscenidade, depois abandonada. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.