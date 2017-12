Foto de Madonna abatida gera boatos sobre sua saúde

Uma foto de Madonna em que ela aparece abatida está motivando especulações sobre a saúde da pop star norte-americana. A imagem, publicada pelo tablóide inglês Daily Mirror nesta quarta-feira, 13, mostra a cantora de mãos dadas com o marido, o cineasta britânico Guy Ritchie, após jantar no restaurante Locanda Locatelli, em Londres. "Ela faz exercícios ao menos três horas por dia para entrar nos vestidinhos super apertados ou de medidas minúsculas. Mas, a julgar por essa imagem, parece que o regime de exercícios constantes estaria afetando seu rosto", escreveu o jornal. "Outra explicação seria que a cantora está se tornando vítima de seu próprio sucesso", continua o Daily Mirror em sua especulação. Madonna, de 48 anos, tem três filhos: Lourdes Maria, de 10 anos, Rocco, de 7 anos, e o menino adotado no Maláui, país africano, David Banda, de 2 anos. Para o cirurgião plástico de prestígio Patrick Whitfield, as feições de Madonna podem ser atribuídas a sua rígida dieta macrobiótica, somadas ao seu envelhecimento natural. "O envelhecimento do rosto é algo bastante especial. Pode-se estar sem problemas durante muito tempo, e então o rosto começa a envelhecer. Acho que Madonna parece bem, seu pescoço não está enrugado. Apenas as bochechas estão diferentes", acredita o médico.