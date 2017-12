Foto de lobo premiada pode ser 'fabricada'

A foto vencedora do prestigioso prêmio Veolia Environment Wildlife Photographer of the Year, de um lobo ibérico saltando o portão de uma fazenda na Espanha como se fosse atacar uma presa, está sendo investigada sob suspeita de que o animal poderia pertencer a um zoológico.

A foto, escolhida entre mais de 43 mil concorrentes, foi descrita por um dos juízes como sendo uma imagem que "fala por si mesma - milhares de anos de história estão congelados neste momento executado com maestria. Esta é uma fotografia mais tecnicamente complexa de se conseguir do que alguém possa imaginar".

O fotógrafo espanhol José Luis Rodríguez disse que esperou semanas para conseguir a foto perfeita, entre convencer um fazendeiro a deixar que um lobo selvagem entrasse em suas terras, atrair o lobo com um pedaço de carne e ganhar sua confiança para instalar o equipamento.

Mas, recentemente, a revista especializada em vida selvagem Suomen Luonto, publicada na Finlândia, afirmou que o lobo, na verdade, se chama Ossian e vive em um zoológico perto de Madri.

Um especialista em lobos, citado pela revista, disse que o animal parece ter sido treinado para saltar sobre o portão, já que uma espécie selvagem muito provavelmente tentaria passar espremida por entre as barras.

O Museu de História Natural, que promove a competição junto com a revista BBC Wildlife, afirmou que o caso está sendo investigado.

Rodríguez, no entanto, não se pronunciou publicamente sobre o assunto.

"O Museu está ciente da alegação sobre a veracidade da foto Storybook Wolf, de José Luis Rodríguez, especificamente de que um animal modelo foi usado, contrariando as regras de espontaneidade da competição", disse um comunicado do MHN.

"Estamos analisando o caso junto ao painel de juízes e vamos ter uma resposta no Ano Novo, depois que concluirmos nossas investigações. Rodríguez nega veementemente ter cometido qualquer erro ou ter violado as regras da competição."

As regras do concurso permitem que sejam usados "modelos", mas isso deve ser declarado no momento da inscrição da foto. Além disso, as regras deixam claro que será dada preferência a fotos com animais selvagens.

O prêmio Veolia Environment Wildlife Photographer of the Year, distribuído anualmente, é considerado um dos mais importantes prêmios mundiais de fotografia.

O autor da foto vencedora recebe um prêmio de 10 mil libras (cerca de R$ 28 mil). As fotos vencedoras em diferentes categorias e as menções honrosas formam uma exposição no Museu de História Natural de Londres, que depois segue para vários países. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.