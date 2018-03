Foto de Gisele Bündchen será leiloada em Londres Um total de 130 fotografias de celebridades, entre elas a modelo brasileira Gisele Bündchen, a modelo britânica Kate Moss e o guitarrista dos Rolling Stones Keith Richards serão leiloadas pela casa Christie´s de Londres. A foto de Moss em preto-e-branco foi tirada em 1994 pelo fotógrafo da revista "Harper´s Bazzar", Peter Lindbergh. Estão também no lote duas fotografias de Keith Richards, e uma de modelo Gisele. Uma das imagens de Richards, tirada pela revista "GQ", pode alcançar US$ 70 mil, enquanto a foto de Gisele tem um preço base de US$ 14 mil. Entre outras fotografias estão a de Ava Gardner, tirada em 1953 para a revista "Vogue", e uma de Marilyn Monroe, que foi clicada pelo fotógrafo Eve Arnold, em 1952. Ambas tem um preço inicial de US$ 5 mil. O diretor do departamento de fotografias da Christie´s, Yuka Yamaji, declarou que as fotos "definem o sentido coletivo de história, e estão no centro da cultura visual contemporânea". O leilão, intitulado "Photographs", será realizado no dia 14 de novembro.