Foto de Elton John é envolvida em caso de pedofilia

Uma fotografia no centro de uma investigação policial por pedofilia na Inglaterra pertence ao músico britânico Elton John, segundo informou hoje o site do próprio cantor. "Klara and Edda bely-dancing", obra da fotógrafa norte-americana Nan Goldin, foi apreendida no último dia 20 de setembro pela polícia britânica no Baltic Center, após considerá-la como pedófila. A foto, que pertence à coleção privada de Elton John, mostra duas garotas nuas e estava fazendo parte de uma exibição fotográfica. No entanto, um porta-voz do músico disse que a fotografia foi exibida em outros países do mundo sem objeção alguma. A polícia de Notumberland foi alertada pelo pessoal técnico do Baltic Center, um dia antes da abertura da mostra. A seção na qual estava exposta essa imagem se chamava "The Devil's Playground". A fotografia "Klara and Edda belly-dancing" foi posta à venda em 2002 e 2004 pela Sotheby's em Nova York, e já havia sido exposta em cidades como Houston, Londres, Madrid, Nova York, Lisboa, Varsóvia e Zurique. "Elton John é conhecido por possuir uma das coleções fotográficas artísticas mais famosas do mundo e conta com milhares de fotografias em sua coleção, inclusive obras de Man Ray, Richard Avedon, Irving Penn, Diane Arbus e Ansel Adams", destacou o porta-voz do músico. Goldin, de 54 anos, é conhecida por tirar fotografias polêmicas de garotas nuas, não fez comentários a respeito. Em março de 2001, a polícia britânica retirou uma foto tirada por Goldin de duas garotas nuas que havia sido exposta na galeria londrina Saatchi. Nesta quarta-feira, a Promotoria da Coroa informou que não ficará envolvida no caso da foto de Elton John, até que a polícia decida entregar alguma evidência