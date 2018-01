Foto de desfile da Daspu ganha concurso Sony

Cannes, a cidade da costa azul da França historicamente ligada ao cinema tornou-se nos últimos dias reduto dos fotógrafos. A cerimônia de entrega do Sony World Photography 2008 domina a cidade e acontece em meio a uma exposição, organizada pela Agência Magnun, com trabalhos de fotógrafos lendários como Cartier-Bresson, Robert Capa, David Seymour, e dos 33 finalistas de um total de 300 concorrentes em 11 categorias. Veja também: Fotos do Concurso Sony 2008 Uma das fotos vencedoras na categoria Fashion é de um desfile da grife Daspu, criada pelas prostitutas do Rio de Janeiro, com nome alusivo à loja Daslu de São Paulo, que atende público da alta sociedade. A foto é de autoria da alemã Valeska Achebach e da brasileira Isabela Pacini. O brasileiro Raul Cepeda também foi premiado com a foto Zé Pereira, na categoria Retratos. O prêmio de fotógrafa do ano ficou com a inglesa Vanessa Winship, por seus retratos em preto-e-branco, premiados também na categoria Retrato dos fotógrafos profissionais. A Academia Mundial de Fotografia analisa as obras de 45 mil candidatos para chegar à seleção exibida no Palácio dos Festivais de Cannes, na França, desde segunda, 21, até esta sexta, 25. Os três primeiros colocados ganham um prêmio de US$ 25 mil (cerca de R$ 46 mil), além do troféu Iris de Ouro. A participação no concurso é gratuita e contempla tanto os fotógrafos profissionais como os amadores.