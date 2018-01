Foto de Carla Bruni nua é vendida por US$ 91 mil em Nova York Uma fotografia da primeira-dama francesa, Carla Bruni-Sarkozy, nua foi vendida nesta quinta-feira em Nova York por 91.000 dólares, valor 20 vezes maior que o esperado. A imagem em preto e branco foi tirada pelo fotógrafo Michel Comte em 1993, quando Bruni ainda trabalhava como modelo, informou a casa de leilões Christie's. A venda da foto atraiu atenções desde que Carla Bruni se casou com o presidente da França, Nicolas Sarkozy, em fevereiro. Esperava-se que a foto seria leiloada por entre 3.000 e 4.000 dólares. A imagem foi vendida como parte do leilão de 140 fotos do colecionador alemão Gert Elfering, incluindo obras de Irving Penn, Richard Avedon, Helmut Newton e Peter Beard. Um retrato tirado por Avedon de Brigitte Bardot foi vendido por 181.000 dólares. Esperava-se que a foto arrecadasse entre 80.000 e 120.000 dólares. (Reportagem de Karen Brettell e Brendan McDermid)