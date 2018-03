Foto de Carla Bruni nua é vendida por 6 mil euros na França

Uma foto da primeira-dama da França, Carla Bruni, que em 1993 posou nua para o fotógrafo Michel Comte, foi vendida por 6 mil euros (cerca de US$ 9 mil), informou nesta segunda-feira, 23, a casa de leilões Piasa.

A fotografia em preto e branco pertence a uma série de 20 fotografias que lembram o quadro "Les Poseuses" de Georges Seurat, disseram fontes da casa de leilões. A imagem foi adquirida por um comprador particular anônimo depois que o exemplar não teve comprador em um leilão realizado pela Piasa na sexta-feira, em Paris.

Em abril do ano passado, a casa Christie's vendeu uma fotografia idêntica por 60 mil euros (US$ 91 mil), semanas depois que a ex-modelo se casou com o presidente da França, Nicolas Sarkozy.