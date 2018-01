Foto de Bruni nua é arrematada por USS 91 mil

Uma foto em que a primeira-dama francesa, Carla Bruni, aparece nua foi leiloada na quinta-feira em Nova York por US$ 91 mil (R$ 153 mil). O comprador foi um colecionador de arte chinês, que surpreendeu a casa de leilões Christie's ao oferecer um valor mais de 20 vezes maior do que o estimado incialmente. A imagem foi capturada em 1993 pelo fotógrafo francês Michel Comte quando a primeira-dama ainda estava no auge da carreira de modelo. O trabalho seria uma referência ao quadro Les Poseuses, do pintor francês Georges Seurat. Michel Comte diz ter várias fotografías de Bruni durante os dez anos em que trabalharam juntos, algumas delas muito mais explícitas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.