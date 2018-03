Foto da mulher de Sarkozy nua irá a leilão em Nova York Uma foto da mulher do presidente francês Nicolas Sarkozy, Carla Bruni, nua será oferecida em leilão em Nova York em abril, informou na terça-feira a casa Christie's. A foto em preto e branco, de 32,5 por 22,5 centímetros, foi feita em 1993, quando Bruni era uma das modelos mais famosas do mundo, e está sendo vendida pelo colecionador de arte Gert Elfering. A previsão é que o retrato seja arrematado por entre 3.000 e 4.000 dólares, segundo o site da Christie's na Internet. O leilão terá lugar em 10 de abril. Sarkozy casou-se com Bruni, 40 anos, em fevereiro, depois de um namoro que teve início pouco após o divórcio do presidente de sua segunda mulher, Cecilia. A relação de Bruni e Sarkozy coincidiu com uma queda marcante nos níveis de aprovação do presidente. Os eleitores consideraram que o estilo de vida do presidente não condiz com suas responsabilidades e seu status de chefe de Estado. Sarkozy e sua nova mulher devem fazer esta semana uma visita de Estado à Grã-Bretanha, onde serão recebidos pela rainha Elizabeth no Castelo de Windsor. (Reportagem de James Mackenzie)