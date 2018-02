Foto da atriz de 'High School Musical' nua vaza na web

A estrela do musical da Disney, Vanessa Hudgens, a Gabriella do High School Musical, aparece nua em fotos que vazaram na web. Um representante da atriz, Jill Fritzo, confirmou nesta sexta-feira, 7, que as fotos são realmente de Vanessa. "As fotos foram tiradas em momentos de privacidade e infelizmente chegaram ao público", disse Fritzo em um comunicado. A foto mostra a jovem atriz de 18 anos em pé no banheiro, sorrindo para a câmera. Vanessa interpreta Gabriella, uma garota doce, inocente e estudiosa que tem um romance com Troy, atleta e popular na escola, interpretado por Zac Efron. Eles descobrem que têm em comum a paixão pela música, e decidem participar do musical da escola. Eles são também namorados na vida real. O High School Musical é o programa musical mais popular feito para a televisão e exibido no canal a cabo Disney Chanel. O musical e sua continuação estão entre os mais lucrativos da Disney para o universo teen e com estréia no canal a cabo Disney Channels em todo o mundo prevista para este fim de semana. High School Musical 2 estreou no Disney Channel em 17 de agosto, com uma audiência de 17,2 milhões de assinantes, com isso tornando-se um dos programas mais vistos da história da TV a cabo. Representantes da Disney não comentaram sobre os possíveis efeitos do aparecimento de fotos da estrela do musical nua na internet, nem disseram se o fato comprometerá a participação da atriz no elenco de outras seqüências do filme.