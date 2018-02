Foto além da foto

Organizado por Isabel Diegues e Eduardo Ortega, o livro Fotografia na Arte Brasileira - Século XXI, que será lançado hoje com debate na Galeria Pivô, cruza as fronteiras da fotografia tradicional para apresentar o trabalho de 39 artistas que usam o suporte de maneira pouco convencional. O objetivo da publicação, segundo os organizadores, "não é o de defender nenhuma vertente específica da fotografia de arte, mas revelar a vastidão de práticas e pensamentos desse território". A ampliação do campo de ação da fotografia é justamente o tema do debate que precede hoje o lançamento do livro, mediado por Isabel Diegues. O encontro conta com a participação da veterana fotógrafa Claudia Andujar e dois representantes da nova geração, o mineiro Pedro Motta e o manauense Rodrigo Braga.

O conceito de campo ampliado ou expandido foi cunhado em 1979 pela crítica e ensaísta norte-americana Rosalind Krauss, inicialmente aplicado à escultura. Nesse ensaio, ela questionava o que conhecemos convencionalmente como escultura, defendendo um modelo mais elástico para entender obras tridimensionais. De modo similar, os organizadores do livro questionam as fronteiras da fotografia, ao investigar o trabalho de artistas que transitam por outros territórios e fazem uso de diversas práticas (pintura, escultura, cinema, vídeo, colagem, performance), "contaminando" a linguagem fotográfica. Ou seja, examinam a foto não só como documento ou registro do mundo, mas reinvenção do real, no espaço entre a abstração e a representação.

O tema é abordado em dois ensaios do livro, que trata basicamente do papel da fotografia na era digital, caracterizada pela profusão de imagens manipuladas. Ricardo Sardenberg fala sobre o lugar da fotografia na história. Janaína Melo analisa a produção contemporânea, tratando, por exemplo, da relação corpo e linguagem nas fotos de Cris Bierrenbach e performances de Lenora de Barros, da reinterpretação da paisagem nas imagens de Caio Reisewitz ou do diálogo entre fotografia e pintura no trabalho de Cássio Vasconcellos, igualmente presente na obra de Miguel Rio Branco. Ou nas fotos de Luiza Baldan, jovem carioca de 34 anos que registra interiores com a precisão de um Gordon Willis (fotógrafo que morreu esta semana e trabalhou com Woody Allen e Coppola).

O livro traz obras de nomes consagrados, como Vik Muniz, além de jovens como o mineiro João Castilho, cujo monocromatismo remete aos filmes do russo Sokurov. Não é apenas a saturação cromática que conduz a esse parentesco, mas a tentativa de narração de Castilho, que recorre a polípticos para sugerir uma história. De modo semelhante, o carioca Marcos Chaves, de 53 anos, ao usar objetos fora de seu contexto original, cria uma narrativa que subverte o significado desses 'objets trouvés' duchampianos. É o caso da foto Rio Olímpico (2010), em que um trecho da Baía de Guanabara vira uma academia de ginástica improvisada com pesos feitos de lata de cimento.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A imagem é uma das 150 reproduções do livro panorâmico sobre artistas de diferentes regiões do Brasil. De Luiz Braga, nascido há 58 anos em Belém e um dos mais renomados fotógrafos da paisagem amazonense, a Vera Chaves, veterana de Porto Alegre que começou sua carreira como gravadora, o livro reúne um elenco de profissionais dedicado à experimentação, entre eles o paulistano Marcelo Zocchio, engenheiro e ex-fotojornalista que realizou há dois anos uma série original, Repaisagem. Pesquisando fotos antigas de São Paulo, Zocchio fotografou novamente os lugares e justapôs digitalmente as imagens, criando uma metrópole híbrida, em que o passado convive com o presente.

Num tempo bergsoniano, também Alexandre Sequeira, de Belém do Pará, fez com que a imagem virtual dos moradores do vilarejo de Nazaré do Mocajuba, nunca antes fotografados, convivesse com ambientes reais, imprimindo sobre toalhas, redes e lençóis o retrato de corpo inteiro, em tamanho natural, de seus modelos. Num registro mais épico, Rodrigo Braga, de Manaus, retoma a paisagem bíblica, arcaica, violenta, encenando uma relação corpo a corpo com a natureza, como em Comunhão 1 (2006), em que se enterra até o pescoço ao lado de um bode. Entre outros artistas conhecidos, o livro reúne Cao Guimarães, Eustáquio Neves, Kenji Ota, Mauro Restiffe, Rosângela Rennó, Rubens Mano e Vicente de Mello.

FOTOGRAFIA

NA ARTE

BRASILEIRA - SÉCULO XXI

Autores:

Isabel Diegues e Eduardo

Ortega.

Edit.: Cobogó (400 págs.,

R$ 168). Debate hoje, 15 h. Pivô (Av. Ipiranga, 200, lj. 54/Bl. A)