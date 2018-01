Foto Final de semana passado resolvi fazer algo que já estava evitando por anos: arrumar as minhas fotos digitais no meu computador. Antigamente, láááááááá trás, nos anos 90, as pessoas tiravam fotos e as guardavam em álbuns. Quando alguém queria mostrar alguma fotografia (chamava assim, na época), era só pegar aquele “livro de memórias” e folheá-lo. Os álbuns ficavam guardados em gavetas e eram temáticos. Aquele do nascimento da Alice, aquele das férias em Ubatuba, aquele do ano novo no Rio... Era um evento mostrá-los para as pessoas. Até porque aquelas fotos tinham sido reveladas. Ou seja, dava um trabalhão e custava um dinheirão você ter aquilo ali.