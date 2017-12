Forum traz a top Candice Swanepoel e investe nas texturas e estampas para o verão

A Forum fechou a noite com a top sul-africana Candice Swanepoel abrindo e fechando o desfile da marca, que trouxe uma boa proposta de pesquisa de estampas e texturas. A dona da barriga negativa mais cobiçada do mundo, entrou na passarela vestindo saia e blusa ultra decotados, mas escondendo, ironicamente a barriga. Em sua segunda entrada, desfilou um vestido off-white texturidado, volumoso nos ombros e curto nas pernas, com detalhe de chamadas de franjas horizontais nas costas. Em consonância com a coleção, que teve a franja como ingrediente forte, o look de Candice exibia aplique de franjas na barra, que ela, bem humorada, sacudiu para a alegria dos fotógrafos. Causou mais uma vez e foi o ponto alto da noite.

O verão da Forum é colorido, florido e repleto de texturas, como nos looks em que os zíperes ganham status de protagonistas e surgem de várias formas. Ora são aplicados nas mangas, ora nas saias, que ganham camadas e volumes e criam diversas assimetrias e efeitos visuais. A cartela de cores vai do branco ao verde, passando pelo floral, cinza e amarelo. As peças-chave são os vestidos, que variaram do midi ao curto, mas sempre com modelagem feminina, marcando a silhueta na medida.