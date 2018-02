Fórum na Espanha lança homenagens a Niemayer

A primeira é o Fórum Mundial da Cultura, que reúne, além do Centro Niemeyer, sete outras instituições internacionais de destaque no mundo da cultura - o Centro Pompidou de Paris, o Barbican Center de Londres, Lincoln Center de Nova York, a Ópera de Sidney, a Biblioteca da Alexandria, o Fórum Internacional de Tóquio e o Centro Cultural de Hong Kong. O encontro, que termina no sábado (data de aniversário do arquiteto), criará a futura programação do Centro Niemeyer, cuja construção só deve terminar em 2010. O Fórum é um batizado internacional para o Centro Niemeyer. Além de mostrar o projeto do centro, que será o maior pólo cultural da Espanha e o primeiro projeto de Niemayer na Espanha, o grupo aprovará a "carta de natureza" da instituição, uma espécie de constituição. Este documento incluirá a criação de um conselho integrado por personalidades como o cientista Stephen Hawking, o cineasta Woody Allen, o escritor Norman Mailer e o escritor Paulo Coelho. O Centro de Avilés também organizou uma exposição chamada 100 x 100 Niemeyer que abrange toda a carreira do arquiteto. São cem painéis com fotos, planos e vídeos desde as primeiras criações com estruturas curvilíneas nos anos 30 até o último projeto para a Espanha. O arquiteto, que deixou gravada uma mensagem para o Fórum Mundial da Cultura, disse que gostaria de estar em Avilés para a colocação da pedra fundamental do centro. "Mas temos consciência de que é uma promessa difícil de cumprir. Não porque tenha 100 anos. Mas porque parece que ele e os aviões ainda não são bons amigos", comentou o ministro da Cultura da Espanha, César Antonio Molina. Niemeyer nunca esteve em Avilés. Nem mesmo para receber o prêmio Príncipe de Astúrias em 1989, que foi entregue à filha dele pelo herdeiro ao trono espanhol. A razão foi o receio em voar. Em agradecimento, deu de presente o projeto do centro cultural. As instituições participantes do Fórum Mundial de Cultura também pretendem formar uma aliança para criar eventos internacionais de cultura. O objetivo do grupo é incluir na programação do Centro eventos como ciclos de cinema, exposições de arte, espetáculos musicais, palestras e mesas-redondas que possam viajar pelo mundo. "Começamos com uma reflexão sociológica e cultural. Como adaptar as propostas culturais à linguagem e interesses da sociedade moderna?", questionou Natalio Grueso, diretor da Fundação Niemeyer de Avilés. "Com shows de rap, congressos de hip-hop, exibições de grafiteiros ou de videogames? Quais são as fórmulas para atrair os jovens? Essa é uma grande meta porque captar o novo público adolescente é uma tarefa complicada." BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.