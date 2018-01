Fórum discute jornalismo cultural e teatro O Fórum Cena em Pauta debate nesta sexta-feira, em Belo Horizonte, o panorama do jornalismo cultural e sua contribuição para registrar, divulgar e manter o teatro no Brasil. As discussões também mostram como a imprensa participa na construção e no desenvolvimento histórico das linguagens e das relações com o público. Participam assessores de imprensa, críticos e repórteres de jornais como Estado (Beth Néspoli), Folha de S.Paulo e Estado de Minas. O Fórum vai até o domingo, sempre das 14 às 19 horas, na sede da Companhia Clara de teatro. Fórum Cena em Pauta. Rua Geraldo Teixeira da Costa, 141, Bairro Floresta. A entrada para cada dia custa R$ 30