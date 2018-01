Fórum das Letras traz Gonçalo Tavares ao Brasil

As discussões do Fórum das Letras de Ouro Preto estarão concentradas no tema Biografia e Ficção, escolhido pela curadora Guiomar de Grammont, diretora do Instituto de Filosofia, Artes e Cultura da Ufop, em função da obra literária dos convidados.

Gonçalo Tavares é autor de uma série chamada "O Bairro", em que o estilo literário e os temas de consagrados autores como Brecht e Walser são retrabalhados. Audeguy escreveu, em "Filho Único", uma autobiografia fictícia de François Rousseau, irmão do filósofo iluminista Jean-Jacques Rousseau.

Gonçalo Tavares explica que a origem da série "O Bairro" - da qual fazem parte livros como "O Senhor Brecht" e "O Senhor Walser" - não está ligada tanto aos modelos reais que dão nome aos livros, mas ao universo literário desses autores. Sua literatura é repleta de referências, tratadas em sua série "Enciclopédia" de maneira análoga ao projeto de construção de um edifício. Quanto à série "O Reino", tetralogia encerrada com "Aprender a Rezar na Era da Técnica", o escritor desenvolve, a partir da história de um médico racional e irrepreensível técnico, quase um ensaio sobre a ruptura entre cultura e natureza. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.