Forum abre semana de moda de SP com desfile intimista Ele já teve seu desfile entre as cenas da novela "Celebridade", da Rede Globo, quando Fábio Assunção, na pele de Renato Mendes, e Malu Mader, então Maria Clara Diniz, estiveram na platéia. Agora, Tufi Duek mudou radicalmente de estratégia. O estilista-empresário, dono da Forum faz hoje, para seletos 200 convidados, a apresentação de abertura da 24ª edição da São Paulo Fashion Week (SPFW). E mais: o show acontece na casa do estilista. Ainda hoje, a estréia da dupla da Neon à frente da Cori desperta curiosidade. Dudu Bertolini e Rita Comparato assumiram o lugar que era de Alexandre Herchcovitch, que desfila na seqüência. A expectativa para o desfile de Herchcovitch é grande porque ele acaba de vender suas duas marcas à holding IM - Identidade Moda (a mesma que comprou em julho último a Zoomp e a Zapping). Todo mundo quer saber se a negociação terá algum impacto sobre a coleção. ?Com certeza as coleções já serão mais bem elaboradas, os desfiles terão mais investimentos e, a médio prazo, poderá se perceber uma identidade muito mais clara de cada grife?, avalia Paulo Borges, diretor-geral da SPFW, sobre o reflexo das fusões e aquisições que estão movimentando o mercado fashion nacional. No mundo das tops exclusivas. Se a Colcci teve Gisele Bündchen no Fashion Rio, aqui o público poderá conferir Raquel Zimmerman, atual número 1 do mundo pelo ranking mais respeitado do setor. A linda vem só para a Animale. Bruna Tenório será exclusiva de Alexandre Herchcovitch e Juliana Imai mostra a beleza só para a Ellus. Entre os convidados mais ilustres do evento está a inglesa Vivienne Westwood, criadora do estilo punk, que será tema de uma exposição. No cenário para as apresentações, as grifes de Nelson Alvarenga - Ellus e 2nd Floor - vão levar os convidados para a Sala São Paulo. Já a Cavalera fará, no domingo, um desfile-manifesto às margens do Rio Tietê. O alerta foi inspirado em um movimento chamado "Remember Chernobyl", comandado por um amigo de Marcelo Sommer, diretor criativo da marca. A logística para a realização do evento conta com a parceria do Instituto Navega São Paulo, que tem a concessão para circular pelo rio com o barco Almirante do Lago. Os convidados ficarão no barco e receberão um kit com capas de chuva e máscaras (por causa do mau cheiro). Enquanto isso, o desfile com 60 looks vai rolar nas margens do Tietê. Melhor é a recomendação do convite: ?vá de tênis, não vá de salto.? As informações são do jornal Jornal da Tarde