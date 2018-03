Fortes e fracos em um drama humano e não esportivo

É, no fundo, como quase todas boas histórias, uma saga (ou antissaga) familiar. A família é a arena onde bons e maus sentimentos se disputam, assim como o ringue separa os fortes dos fracos. Em O Vencedor, temos, à frente da cena, dois irmãos. Um deles é Dicky (Christian Bale), ex-boxeador muito promissor, agora viciado em crack e às voltas com a lei.

Sua principal façanha foi ter provocado uma queda em Sugar Ray Leonard, um dos maiores do mundo em sua categoria. Ou Sugar Ray teria apenas escorregado?

O outro irmão é Micky (Mark Wahlberg), também boxeador, em fase descendente, mas em busca da última chance para brilhar. É empresariado pela própria mãe, a melíflua Alice (Melissa Leo, ótima), que não hesita em arranjar lutas desonestas a troco de dinheiro

A dramaticidade da história (baseada em lutador real), o realismo das batalhas no ringue e do ambiente dos personagens tornam o filme muito forte. Mesmo os que não gostam de boxe podem amá-lo. No fundo, é um drama humano e não esportivo. Christian Bale parece imbatível para o Oscar de coadjuvante. Seu personagem inspira repulsa e simpatia. Ao mesmo tempo.