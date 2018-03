Fórmulas para atingir o sublime

A ideia de alguém controlar com gestos músicos ou cantores remonta ao ano 709 a.C., quando Pherekydes regeu um grupo de oito músicos. Os gregos também nos legaram a ideia de "cheironomia", um sistema de movimentação das mãos para guiar os cantores na altura e contorno melódico dos sons. Possivelmente, nenhum deles pensou que estava criando um monstro: mal sabiam que 2.700 anos depois a figura do maestro se imporia na engrenagem da vida musical. "Mas, ainda assim, eles precisam dos músicos. Sem eles, são só maestros de espelho, como eu e você quando nos entusiasmamos com uma gravação e chegamos a reger delirantemente, sonhadoramente - sozinhos, sem ninguém observando."

O raciocínio é do jornalista inglês Tom Service, autor de Music as Alchemy, livro recente em que, na pele de um Sherlock Holmes musical, espionou os ensaios de seis grandes maestros. Colaborador e ex-crítico musical do jornal londrino The Guardian, Service incomodou-se porque ninguém realmente vai fundo nesta questão. "A maioria dos livros sobre regentes vivos empilha entrevistas. Dão a ilusão de que eles chegam para o ensaio com uma ideia pronta sobre a música e as orquestras simplesmente acatam como decretos suas instruções e respeitam sua autoridade. Meu enfoque é outro: cada concerto sinfônico é um iceberg de relações humanas e musicais. Para saber de fato o que os regentes fazem, é essencial saber também o que suas orquestras fazem."

O livro, assim, lida com uma questão maior: regência é uma questão de comunicação. Longe de ser mística ou enigmática ou intraduzível em palavras, está presente em coisas que acontecem e podem ser descritas. Algo que, a partir da confiança mútua, ponto zero das relações entre músicos e maestro, é passado deste para os primeiros, e vice-versa - e são a qualidade e intensidade desta comunicação as responsáveis pelo que acontece na performance sinfônica.

Todos os maestros se declaram democratas, "mas é mais fácil afirmar-se democrata do que ser na prática, no pódio". "Como ser democrático à frente de 100 músicos individualistas, sem lhes dizer como tocar? E quando não há tempo para ensaios suficientes?"

Meio século atrás, nenhum batuteiro disfarçava. Sentiam-se generais de quatro estrelas comandando soldados rasos. "A maior diferença entre a regência de hoje e a de meio século atrás é que atualmente a distância entre o que o maestro diz e o que acontece no palco é mais óbvia; as orquestras estão menos dispostas a acreditar na conversa do maestro. As plateias também." Mas a gente avalia uma performance sinfônica por meio da gestualidade do maestro e dos sons que os músicos produzem. Convenhamos, é mais fácil ter um só ponto de referência para falar a respeito de uma performance. Daí as expressões 'o Beethoven de Furtwängler' ou 'o Mahler de Jurowski', como se os maestros fossem donos dos compositores e responsáveis pelos sons da orquestra.

A grande maioria, em entrevistas, faz juras de amor eterno à música e ao compositor, e não ao seu inflado ego. Paradoxalmente, "servir à música às vezes quer dizer ir tão fundo no seu próprio ego como numa sessão de análise para chegar à verdade de uma sinfonia de Mahler, um adagio de Bruckner ou um concerto para piano de Rachmaninov". Quando acontecem os momentos mágicos, memoráveis, de concertos que a gente jamais esquece, a música flui do maestro para os músicos e o público, numa interação continuamente retroalimentada.

Durante três anos, Service concentrou-se no exame dos ensaios tentando desvendar os segredos destes concertos memoráveis, que surgem na vida de um maestro, já dizia Celibidache, na proporção de 3 para 100 noites. O resultado é fascinante. Um raio X de seis grandes maestros preparando obras para concerto: o russo Valery Gergiev com a Sinfônica de Londres, nas três sinfonias de Rachmaninov; Mariss Jansons e a Orquestra do Concertgebouw no raramente executado Réquiem de Dvorák; Jonathan Nott e a Sinfônica de Bamberg em Debussy (La Mer) e Stravinski (Sagração da Primavera); Simon Rattle e a Filarmônica de Berlim nas três últimas sinfonias de Sibelius; Ivan Fischer e a Budapest Festival Orchestra na Sinfonia n.º 6 de Mahler; e Claudio Abbado e a Orquestra do Festival de Lucerna nos Noturnos de Debussy e na Fantástica de Berlioz.

Confiança. Vou me fixar em quatro deles, completamente diferentes entre si. Gergiev, protótipo do "maestro assoluto", rege na maioria das vezes sem batuta e usa as mãos como se fosse um prestidigitador. Jansons busca obstinado fazer de cada apresentação de sua Concertgebouw o que chama de "concerto cósmico". Rattle, o protótipo do maestro "democrático", que atua também como diretor artístico (com uma competência extraordinária) e faz da camaradagem e da atitude "friendly" uma estratégia para alcançar seus objetivos com os músicos. E Abbado, que, as 79 anos e depois de ter sucedido Karajan na Filarmônica de Berlim e vencer um câncer, transformou-se numa superstar que pouco fala, beirando o status de esfinge.

Nestes quatro casos, torna-se claro que, além da relação de confiança total entre maestro e músicos, o segredo do sucesso está em diferentes níveis de concessão de autonomia do maestro para seus instrumentistas. Gergiev, por exemplo, só ensaia um ou dois trechos chaves da partitura, mostrando um caminho de interpretação para os músicos. Isso dá muito mais eletricidade a cada apresentação, mas provoca oscilações entre grandes concertos e performances medíocres. Seus músicos, em várias falas registradas por Tom, repetem nunca saber o que vai rolar no concerto. Já os da Concertgebouw preferem mais certeza prévia do resultado final. Mariss Jansons diz que o ensaio "é tão psicológico quanto musical". Quando programou o Réquiem de Dvorák, ele primeiro "vendeu" a obra para seus músicos. Jansons identifica uma grande performance, que chama "cósmica", quando músicos e plateia respiram juntos. Depois de um ataque cardíaco anos atrás, o maestro costuma dizer a seus músicos "cuidado comigo, sempre haverá surpresas em cada concerto". Seria só o cinismo de fazer diferente só para surpreender? "Não. Basta ouvir suas emoções no momento."

Quando assumiu a direção da Filarmônica de Berlim, dez anos atrás, substituindo o italiano Claudio Abbado, o inglês Simon Rattle deu uma de Filipão. Tratou de construir uma "família Rattle" para se segurar no cargo de maestro titular mais problemático do mundo. Pegou bem, porque a orquestra tinha passado meio século com o tirânico Karajan, e outros 14 anos com Abbado, que se impunha sem contestação com um jeito enigmático e educado.

Tom assistiu aos ensaios das três últimas sinfonias de Sibelius, um compositor que jamais foi bem recebido pela orquestra, mas foi um dos maiores êxitos de Rattle com a Orquestra de Birmingham, nos anos 1990. Lá, aliás, indica Tom, Rattle implorava que seus músicos elevassem a intensidade da execução musical. "Em seus anos de Berlim, foi obrigado a mudar o estilo de regência. Porque, se você pede mais intensidade em Berlim, eles de fato dão - com prazer. É um perigo."

Rattle é sempre amigão. Ensaiando a sétima sinfonia de Sibelius, num trecho rápido mal tocado, diz: "Ficaria mais bonito se vocês entrassem um compasso mais cedo". Ao presenciar o ensaio da quinta sinfonia de Sibelius, Service mostra como Rattle prepara os seis acordes finais, separados por longas pausas. Frouxamente executado, fica horroroso, mas tocado com intensidade se transforma num momento miraculoso. "A música fica suspensa numa região entre som e silêncio", diz Tom, e isso me lembrou de outra sinfonia que termina de modo ainda mais complicado de se tocar: é a Nona de Mahler. Tive a chance rara de presenciá-la no Teatro Municipal de São Paulo com os músicos de Berlim comandados por Abbado. Podem chamá-lo de momento cósmico, como Jansons.

Às vezes o raio cai duas vezes no mesmo lugar. Esta descrição do que ocorreu dez anos atrás no Teatro Municipal de São Paulo repetiu-se no Festival de Lucerna de 2010, com a Nona de Mahler e Abbado. Após o final, em 2010, três minutos de silêncio, depois de as appoggiaturas das violas mergulharem de vez no silêncio. "Este não era um espaço temporal a ser cronometrado por um relógio. Os músicos de Lucerna e Abbado transformaram esta sinfonia numa meditação sobre a mortalidade." E completa: "Este finale é a peça mais lenta de Mahler, e sua mais extrema viagem emocional. A partitura deste final reflete graficamente o que se ouve: os filamentos de melodias transformam-se aos poucos em restos de uma teia de aranha, e no finalzinho em materiais musicais diluídos e esgarçados, até o encontro inexorável com o silêncio". Na feliz expressão de Tom, "é a recusa de abandonar a música ao silêncio até o último momento possível. Mahler anotou no derradeiro compasso a palavra ersterbend (morrendo), como se os músicos precisassem de uma pista para entender do que trata a obra".

Para entender o poder da música quando o maestro e sua centena de músicos atingem o nirvana ou "dimensão cósmica", é obrigatório assistir à performance de Abbado em 2010, em Lucerna, disponível no YouTube. Estão lá os 3 minutos finais, não depois da performance, concordo com Tom, mas incorporados à sinfonia. Abbado mantém a batuta no alto; lentamente a traz para junto do peito; aperta os olhos; contempla longamente o infinito; traz a batuta ainda em prontidão à altura da cintura; abaixa o braço direito que segura a batuta; permanece ainda em silêncio. E só então dá por terminada a performance. Aí então os aplausos espoucam.

Nestes momentos, a música ocupa de fato o centro do universo. Ainda que por poucos instantes. É quando sentimos - e não racionalizamos - que de fato Nietzsche tinha razão: a vida sem música é um erro.

Nirvana em Lucerna. Abbado vive o nirvana todo verão na cidade suíça de Lucerna, onde reúne, há dez anos, na sua Orquestra do Festival de Lucerna, todos os músicos com os quais mais gostou de trabalhar em sua vida. E eles acorrem anualmente ao seu chamado. Caso raro de paixão mútua. Há, por exemplo, nove spallas entre os violoncelos, o quarteto de cordas Hagen inteiro espalhado pelas cordas, a violoncelista Natalia Gutman, e por aí afora. Não há contrato, nada escrito. Apenas Abbado e os músicos. "É um sonho que se tornou realidade", diz Abbado, que fala em geral pouquíssimo, inclusive nos ensaios. Para Abbado, escreve Tom, "a música é ao mesmo tempo destruída e redimida por sua temporalidade: ela existe e se extingue num momento, mas tem infinitas possibilidades de ser mais uma vez criada no tempo".

Eles convivem por quatro semanas. O Festival de Lucerna custa 2 milhões de francos suíços, cerca de R$ 4,5 milhões - menos do que se gasta anualmente com o Festival de Campos do Jordão, por exemplo. Abbado não explica o que quer; dá por superado que os músicos têm de se entender e tocar juntos. Cabe-lhe apenas fazer fluir a música como deseja. "E o que os músicos querem é apenas deixá-lo feliz", diz um músico. "Não há uma cultura musical comum", afirma Alois Posch, primeiro contrabaixo de Viena por 25 anos: "Esta deficiência é compensada pela alegria de tocar. Mas é preciso reconhecer que as filarmônicas de Berlim e Viena têm sua alma própria como orquestras. Aqui, a alma é Abbado, não a orquestra. Esta é a maior diferença."