Fórmula igual para levantar o ibope da Band

Com novos cenários e quadros, a ideia do grupo foi não mexer na fórmula do programa. A novidade é a entrada de Guilherme Santana (ex-MTV), que além de imitar William Bonner, compôs uma paródia benfeita de Otávio Mesquita. Entre as baixas estão as Panicats, Pinguim e Zina, que continuam contratados da RedeTV!, além de Charles Henriquepédia, que será candidato a vereador pelo Rio. Sem o quadro de Jô Suado, do humorista Márvio Lúcio (Carioca), entra em cena a Prainha Gente Fina. "É uma espécie de Zorra Total do Pânico, onde vamos reunir muitos personagens em esquetes", definiu o humorista Eduardo Sterblitch (César Polvilho), durante o lançamento do programa, anteontem.

Responsável pelos picos de audiência da atração, o Amaury Dumbo, de Carioca, continua a abordar famosos em festas. "Também criei paródias do Joel Santana e do Boris Casoy", conta Carioca, mostrando que o Pânico também vai tirar sarro de personalidades da nova casa. / A.D.