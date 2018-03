Formato exige linguagem específica Se o 3D tem conquistado espaço no cinema e na TV internacionais, no Brasil ainda faltava aos sets cederem espaço ao formato. Até hoje, só uma animação, Brasil Animado (2011) tinha se aventurado pelo 3D. Com a estreia de Se Puder... Dirija!, não falta mais. "Há também Amazônia 3D (documentário, coprodução da brasileira Gullane Filmes com a França), mas um filme feito no Brasil é ótimo. Há grande potencial", diz Marlene Songin, da Real D, empresa americana que fornece equipamentos para os cinemas Cinemark, UCI e Cinépolis e que abriu escritório no Rio. "Hoje, de 25% a 30% do mercado se deve ao 3D. Muito da digitalização das salas ocorreu por conta disso", comenta Adhemar de Oliveira, do circuito Espaço Itaú de Cinemas.