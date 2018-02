Formada na USP, banda subverte a canção

Em cena, eles são sete, mas quem sempre deu as cartas foi Marcelo Segreto, compositor, letrista e arranjador do grupo. Desde 2008, ele vem "convencendo" os demais integrantes a interpretar suas composições, segundo o próprio, "meio doidas".

De fato, a Filarmônica de Pasárgada não preza pelo convencionalismo melodioso de uma parcela da MPB. Busca inspiração em escolas mais anárquicas, em especial o tropicalismo e a vanguarda paulistana. "As músicas do Luiz Tatit e do Tom Zé são referências importantes pra gente", explica Segreto, também vocalista e violonista do grupo.

A opção por experimentar, no entanto, nunca foi motivo para saciar anseios artísticos dos mais rebuscados, num exercício meramente autocêntrico. Conquistar o público, emocionar audiência, são desafios levados a sério pelo septeto, mesmo quando o palanque não é dos mais tradicionais. "Há um ano e meio, começamos a tocar no bandejão central da universidade. Foi importante para formar público", ressalta o músico.

Agora, além do show que abrevia a fome dos uspianos na fila do refeitório, a Filarmônica já pode montar sua banquinha de CDs. O Hábito da Força, disco de estreia do grupo, acaba de sair do forno e com toda pompa de artista de renome, com produção de Alê Siqueira e participações de Ná Ozzetti, Luiz Tatit, Lurdez da Luz e Kassin. As 15 músicas foram gravadas em 12 dias no estúdio do Guilherme Arantes, em Salvador.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em dezembro, Marcelo vai defender seu trabalho de conclusão de curso com este CD, segundo ele, só possível graças ao trabalho de Tatit, que permitiu que a música popular tivesse mais reconhecimento na academia. "Antes, era radical. Tinha até uma orientação mais ligada à vanguarda do erudito."

Ganhar nota máxima, mesmo que bem vinda, não é a sua prioridade. Em seu ideal, assim como a Pasárgada de Bandeira, a Filarmônica logo dará plena estabilidade aos integrantes, deixando as aulas de violão e a dedicação às orquestras como atividades corriqueiras e opcionais.