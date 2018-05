Formação de atores em pauta A proposta prioritária do Festival Internacional de Londrina é levar o teatro ao grande público, mas um dos objetivos é principais é também auxiliar na formação de jovens atores. Por isso, paralelamente aos espetáculos, o evento põe em contato direto os protagonistas do evento com estudantes e espectadores. Nos 17 dias de festival, serão feitas cerca de 15 palestras e pelo menos seis ou sete oficinas. As informações para inscrição estão no site www.filo.art.br. Os preços das apresentações do festival são acessíveis e independem da peça em cartaz. Quem comprar seus bilhetes até hoje paga o valor único de R$ 15 (ou R$ 7,50, meia-entrada). A partir de amanhã, os valores sobem um pouco - o ingresso inteiro custa R$ 20 (R$ 10 para estudantes e idosos).