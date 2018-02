Toda forma é ela mesma uma linguagem. Não importa apenas a história que se conta, mas a maneira de contá-la. A noção norteia a curadoria do FIT - Festival Internacional de Teatro de São José do Rio Preto, que abre hoje sua 11.ª edição. Uma das mais tradicionais e importantes do País, a mostra de artes cênicas pretende exibir este ano uma seleta de trabalhos que mostrem como o teatro captura a realidade hoje. E, particularmente, de que maneira essa apreensão se dá.

"Tentamos entender como a noção de real é representada atualmente por esses artistas", diz Marici Salomão, uma das curadoras do evento. Em um momento de implosão das convenções dramáticas - quando os conceitos de enredo e personagem perdem sentido - é como se forma e conteúdo se tornassem cada vez mais indissociáveis.

A proposta não deixa de dialogar com o caminho trilhado no ano passado, quando o FIT buscou trabalhos que se distanciassem das linguagens hegemônicas e dos códigos canônicos do teatro. Também está mantida a propensão de priorizar grupos de pesquisa. A grade desta edição, porém, faz escolhas menos arriscadas. Exemplo disso é a ausência de estreias nacionais - em 2010 foram duas. E a predileção por criações que já foram devidamente testadas, obtendo êxito em suas praças de origem.

É possível confirmar esse viés mais "seguro" na eleição de destacadas e longevas companhias brasileiras. Donos de extensas trajetórias, os grupos Galpão (MG) e Clowns de Shakespeare (RN) ocupam lugar nobre na programação. "São grupos já estabelecidos, mas que buscam outras formas de dialogar com o teatro", pontua a curadora. Para ela, contudo, a opção não deixa de abrir algum espaço para coletivos mais jovens. "Existe um hibridismo muito configurado nesta edição. Trabalhamos com referências já consolidadas e também com apostas." Nessa ala, o destaque fica por conta da trupe PH2, que traz Manter em Local Seco e Arejado.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Traço distintivo do teatro contemporâneo, a linguagem performática contamina a maioria dos espetáculos. "Hoje, um ator corresponde muito mais à figura de um performer do que a de um personagem", lembra Marici. No bloco internacional, que elenca cinco títulos, essa percepção se traduz fortemente em montagens como Gardênia. Nessa peça da cia. belga Les Ballets C de la B o que se vê não é só ficção. Em cena, atores travestis retomam suas experiências em um antigo cabaré de Barcelona.

A política se impõe como outro dos motes deste festival. Governos ditatoriais são revisitados em ao menos três produções: tanto no brasileiro Ópera dos Vivos, da Cia. do Latão, quanto nos estrangeiros Villa + Discurso (Chile) e Where Were You on January 8th? (Irã).

Não é apenas vinculada ao conceito de nação que a tonalidade política contamina a seleção. O grupo Bagaceira, do Ceará, examina a prostituição infantil. Também mirando problemas atuais, mas em chave completamente distinta, desponta Oxigênio. Nesse trabalho notável, a curitibana Companhia Brasileira de Teatro consegue examinar questões tão tortuosas como o terrorismo, o fanatismo religioso e a pedofilia.