Ford, belo e sentimental, um mestre

15H35 NA GLOBO

(Stick It!). EUA, Alemanha, 2006. Direção de Jessica Bendinger, com Jeff Bridges, Missy Peregrym, Vanessa Lengies, Jon Gries, Julie Warner.

Atleta que sempre teve fama de rebelde vai presa e é forçada a prestar serviços comunitários para evitar o encarceramento. Ele vai parar numa academia conduzida por técnico linha-dura. Imagine se Jeff Bridges não recoloca Missy Peregrym nos eixos - e se ela não volta à antiga forma. Reprise, colorido, 103 min.

O Céu Mandou Alguém

22 H NA REDE BRASIL

(Three Godfathers). EUA, 1948. Direção de John Ford, com John Wayne, Pedro Armendáriz, Ward Bond, Mae Marsh, Mildred Natwick, Jane Darwell, Ben Johnson, Harry Carey Jr.

Enquanto rola a retrospectiva de John Ford no Centro Cultural Banco do Brasil, o paulistano não precisa sair de casa para assistir a este western adaptado da história dos Três Reis Magos. Trio de assaltantes foge para o deserto e encontra mulher moribunda, que dá à luz uma criança. Mesmo com o risco de ser presos, eles cumprem a promessa de levar o bebê a familiares, num local sugestivamente chamado de Nova Jerusalém. Quem foi que disse que sentimentos não rendem belos filmes? Claro, se o diretor é um mestre como Ford... Reprise, colorido, 106 min.

As Cinco Vidas de María Rodríguez

23 H NA TV BRASIL

(Las Cinco Vidas de María Rodríguez). Costa Rica, 2010. Direção de Alonso Arias e Gustavo Loría.

A sala de emergência de um hospital, um mercado, uma vara familiar, um refeitório escolar e o ensaio de uma orquestra filarmônica são os cenários em que vivem as cinco protagonistas deste documentário elogiado. São todas costa-riquenhas e compartilham o nome mais popular do país, María Rodriguez, o equivalente a José (Zé) da Silva no Brasil. Uma curiosidade, sem dúvida. Inédito, colorido, 52 min.

Linha Mortal

23H20 NA BAND

(Flatline). EUA, 1990. Direção de Joel Schumacher, com Kiefer Sutherland, Julia Roberts, William Baldwin, Oliver Platt, Kimberly Scott.

Há 20 anos, Julia Roberts ainda não havia estourado e namorava Kiefer Sutherland quando fizeram este drama sobre estudantes de medicina que realizam experiência ousada, "desligando" os próprios corpos para tentar descobrir se existe vida após a morte. O diretor Schumacher, de alguns filmes da série Batman, perdeu o pai quando era garoto e é o primeiro a admitir que sempre foi obcecado pelo tema da morte. Em tempo - Julia largou Kiefer praticamente na porta da igreja e ele só se consagrou anos mais tarde na TV, na série 24 Horas. Reprise, colorido, 111 min.

Intercine

2H25 NA GLOBO

A emissora exibe o preferido do público entre - A Princesa e o Guerreiro, de Tom Tykwer, com Franka Potente, Benno Furmann e Joachim Krol, sobre enfermeira que é salva por militar, a quem passa a considerar o homem de sua vida; quando ele some, ela vai atrás; e Tentáculos, de Stephen Sommers, com Treat Williams, Famke Janssen, Anthony Heald, Kevin J. O"Connor e Wes Studi, sobre piratas modernos que invadem transatlântico de luxo, mas não encontram ninguém a bordo; foram todos devorados por... O que o título lhe sugere?

Amanhã

A Globo exibe amanhã, no Intercine, o preferido do público entre - Meu Primeiro Homem, com Albert Brooks, Leelee Sobieski, Desmond Harrington, Carol Kane e Rutanya Alda, sobre garota rebelde que se liga a homem mais velho; a diretora é a atriz Christine Lahti, o que acrescenta mais um atrativo ao programa (Alemanha/EUA, 2000, fone 800-70-9011); e Eu, Eu Mesmo e Irene, de Bobby Farrelly e Peter Farrelly, com Jim Carrey, Renée Zellweger, Chris Cooper, Robert Forster e Richard Jenkins, sobre policial que foi abandonado pela mulher e sofre do distúrbio de dupla personalidade, até encontrar a garota do título (EUA, 2000, fone 0800-70-9012).

O Retorno de Valdez

3H45 NA REDE BRASIL

(Valdez Is Coming). EUA, 197. Direção de Edwin Sherin, com Burt Lancaster, Susan Clark, Jon Cypher.

Burt Lancaster interpreta xerife na fronteira mexicana. Ele próprio mestiço, enfrenta o preconceito e o diretor Sherin conta sua história com uma violência que foi considerada excessiva na época. Hoje, Valdez talvez pudesse estar na Sessão da Tarde. Reprise, colorido, 91 min.

TV Paga

Fados

22 H NO TELECINE CULT

(Fados). Espanha/Portugal, 2008.

Direção de Carlos Saura.

Caetano Veloso, Chico Buarque, Miguel Poveda e Toni Garrido são alguns artistas que tentam decifrar o mistério da canção tradicional portuguesa, em

suas conexões africanas e brasileiras. O filme pertence à série de documentários cantados (e dançados) do espanhol Saura. Passa no horário do Festival

do Rio na TV. Não é uma unanimidade, mas possui momentos deslumbrantes. A fotografia é de Vittorio Storaro. Inédito,

colorido, 100 min.