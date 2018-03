Força moral Quando o Barack Obama lançou seu plano nacional de saúde, muitos americanos foram para as ruas manifestar seu apoio e agradecer a novidade. Que tardava, já que os Estados Unidos eram a única potência industrial do mundo que não tinham um plano de cobertura universal. Isto pensaria você, e pensaria errado. As manifestações, insufladas por seguradoras e pelo lobby dos programas de saúde particulares, eram contra o plano. O chamado "Obamacare" teve um começo meio turbulento, mas agora funciona bem, beneficiando principalmente pobres e desempregados - o que não impediu que continuasse a ser combatido pelos interesses contrariados e pela oposição republicana, que vê nele mais uma prova de que Obama quer levar o país para o socialismo. Durante todo o primeiro mandato do presidente, os republicanos, com maioria na Câmara dos Deputados, não fizeram outra coisa senão tentar boicotar seu governo e frustrar todas as suas promessas na área social. O Baraca tinha uma escassa maioria democrata no Senado com a qual dialogar. Depois das eleições da semana passada, não tem mais. O país foi para a direita e o deixou falando sozinho.