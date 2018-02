Força da palavra

Raimundo Carrero é, antes de tudo, um forte - recuperando-se de um acidente vascular cerebral sofrido em outubro, o escritor pernambucano de 63 anos agarra-se à sofrida fisioterapia diária para voltar logo ao exercício de sua paixão, a literatura. "Minha mão esquerda ainda está com movimento limitado, o que me impede de escrever, mas já tenho um romance na cabeça, com personagens e situações bem definidos", contou ele ao Estado, em conversa telefônica. "Eu não sabia que sofrer um AVC fosse algo tão cruel."

Se o corpo ainda não se exercita com a liberdade desejada, os pensamentos fervilham. Além da estrutura definida, seu próximo livro também já tem título, Breviário das Paixões Desse Mundo, e vai continuar uma trilogia iniciada por Seria uma Sombria Noite Secreta, lançado agora pela editora Record - o ciclo vai se fechar com O Caminho da Águia no Ar. Engana-se quem acredita que são planos esparsos - Carrero é o raro tipo de escritor em que a experimentação é fruto de sua eterna inquietação, com se acreditasse ser possível consertar o mundo através da escrita. Por isso, é hábil em provocar o leitor e não apenas por sua prosa instigante, mas principalmente pelos desafios que gosta de lançar.

Basta folhear Seria uma Sombria Noite Secreta. Carrero conta que, há alguns anos, vem sendo perseguido por dois personagens, o camelô Rachel e a prostituta Rachel, que já apareceram em Maçã Agreste, romance de 1989. "Eles estavam insatisfeitos com sua participação e pediam mais espaço; percebi, então, que havia a necessidade de uma ciranda, pois eles formaram um importante núcleo em minha obra."

Alvarenga e Rachel vivem em uma pensão no bairro boêmio do Recife, rodeados por sonhos sem esperanças. Alimentam uma confusa relação amorosa, sem desejos sexuais mas movida pela imensa ternura que um sente pelo outro. Ele é um homem frágil, incompleto, que se satisfaz com migalhas - como o peixinho de chocolate que ela lhe dá a cada cliente atraído pelo toque de sua corneta. Já Rachel é a prostituta sem convicção, cujas relações profissionais podem surpreendentemente ser interrompidas quando ela ouve o apito de um vendedor na rua.

"São dois personagens que refletem aquelas pessoas que, no mundo moderno, não encontram local diante da perplexidade que se encontram. Sempre me questiono: qual é a posição do homem no mundo maluco de hoje, quando parece só existir lugar para a tecnologia?", comenta Carrero, que quase realizou um antigo desejo literário. "Sempre tive vontade de trabalhar com um personagem que se situasse entre a perplexidade dramática de Dostoievski e a risível de Cervantes. Daí a força lírica de Alvarenga. Demorei para conseguir essa fusão, pois só alcançava a dramaticidade e me faltava o cômico. Agora, acredito ter conseguido algo com Alvarenga - não foi bem o que pretendia, mas já está próximo."

O camelô, de fato, é um homem desorientado, que desconhece conceitos estéticos usais para identificar o feio. Não sabe, por exemplo, se Rachel é uma bela mulher pois, para ele, a beleza está tanto em um pássaro solitário, cheio de plumagem colorida, como em uma ave velha e decadente. O fruto desse mistura desencontrada é o sentimento dolorido o que oferece a Rachel. "Amar dói demais", vaticina o escritor. "É a dor dramática mais inquietante que existe."

Criador de uma oficina de técnicas de escrita literária, Carrero é um esteta da palavra. Em Seria uma Sombria Noite Secreta, a poesia inspira e cadencia as palavras. E, antes de ser um recurso intimista, a decisão ressalta a capacidade fotográfica da prosa de Carrero. Um exemplo: "Deixando-se levar pelo silêncio, pelo absoluto silêncio de uma sombra, de uma sombra que significava muito, menos do que uma sombra, e menos do que uma sombra e muito menos do que o silêncio, bem menos do que o silêncio, a sombra, ele se encolhia cobrindo o corpo com o lençol velho e amassado, a sombra significava estar ali, o tempo todo".

"Sigo os ensinamentos de Italo Calvino que, em Seis Propostas para o Próximo Milênio, pregava a visibilidade da poesia", lembra o escritor, que seguiu regiamente seu processo pessoal de escrita em Seria uma Sombria: estudou o nome dos personagens e decidiu seu futuro por meio do horóscopo.

O próximo romance, Breviário das Paixões Desse Mundo, vai trazer outro personagem, Tia Guilhermina, que já perambulou em histórias passadas. E, dessa vez, ela vai apresentar diversos amantes. "Eu mesmo tive uma, imaginária, que me provocava até lágrimas. Nosso amor só acabou com uma briga. Curiosamente, na mesma época, comecei a receber telefonemas de uma mulher que pensei ser aquela amante imaginária. Quase acabou com meu casamento. Achei que tivesse ficando maluco."