Forbes faz lista das celebridades mais caras da história

Fotos de celebridades costumam render ótimos dividendos a quem as publica. Mas também provocam sangrias desatadas nos cofres das revistas. Longe de rechear suas páginas com fofocas, a prestigiada Forbes divulgou uma lista com as fotografias de celebridades mais caras da história. Angelina Jolie e Brad Pitt são os que mais marcam presença na lista, aparecendo em quatro das dez posições. As primeiras fotos da primeira e única filha do casal, Shiloh Nouvel, publicadas na People em junho de 2006, encabeçam a lista: custaram US$ 4,1 milhões. O casamento de Demi Moore e Ashton Kutcher, "furo de reportagem" da revista OK! em outubro de 2005, foram publicadas a um custo de US$ 3 milhões. Já as do casamento de Eva Longoria (também registrado pela OK! no último mês de julho) saíram por US$ 2 milhões. Na sexta posição está outro casamento, o da ex-coelhina da Playboy Anna Nicole Smith - que morreu em fevereiro, aparentemente vítima de intoxicação por drogas legais -, com o bilionário Howard Stern, publicadas pela revista People de setembro de 2006, mediante pagamento de US$ 1 milhão. As fotos de Sean Preston, filho da barraqueira Britney Spears com Kevin Federline, publicadas pela revista People, saíram por US$ 500 mil e figuram na sétima posição do ranking de celebridades.