Forbes aponta Oprah como celebridade mais influente pelo segundo ano

Oprah, de 59 anos, ficou à frente de titãs de Hollywood, como Steven Spielberg e Clint Eastwood, de outras personalidades televisivas, como a jornalista Barbara Walters, e da guru financeira Suze Orman.

A Forbes disse que 48 por cento das pessoas entrevistadas citaram Oprah como influente, o que é um ponto percentual a menos do que no ano passado. A pesquisa de opinião foi feita pela empresa Poll Market Research, que ranqueia mais de 7.500 personalidades com base em 46 atributos de personalidade.

Após 25 anos no ar, Oprah deixou em maio de 2011 o seu programa diário de entrevistas para se dedicar a um novo canal, o OWN, com programação feminina.

O canal inicialmente patinou na audiência, mas recentemente cresceu graças à entrevista de janeiro em que o ex-ciclista Lance Armstrong admitiu a Oprah que havia usado doping. Uma entrevista dela com a cantora Beyonce também teve grande repercussão.

(Reportagem de Chris Michaud)