Fora quem agora Eu não sou de ficar me gabando das coisas, mas... Pode me agradecer, Brasil. Se não sou eu, o Cunha não caía. Meu último artigo do Estadão pedia sua queda e o STF prontamente me atendeu. Fica o meu agradecimento. Valeu, Teori. Valeu, Lewando!