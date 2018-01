O “fora isso”, ou uma atenção indevida ao detalhe irrelevante, pode ser adaptado.

Benito Mussolini foi o primeiro líder fascista a assumir o poder, na Europa. Seu governo despótico perseguiu opositores e minorias, instituiu a censura à imprensa e prisões arbitrárias, foi responsável pela humilhação da Itália na Segunda Guerra e por milhares de mortes no conflito. Fora isso, foi o primeiro governante a conseguir que os trens da Itália andassem no horário.

Adolf Hitler instalou um regime de ferro na Alemanha e quis levá-lo para o resto do mundo, autorizou o extermínio de milhões de judeus e outras minorias “impuras”, lançou-se numa conquista de “espaço vital” para seu país que custou milhões de vidas e terminou com o país arrasado. Fora isso, controlou a hiperinflação alemã.

Josef Stalin lançou um plano de coletivização forçada na União Soviética que é considerado o maior exemplo de engenharia social equivocada da História, com a consequente morte, pela fome ou pela repressão, de milhões de camponeses. Fora isso, gostava de ballet e era uma figura interessante.

Harry Truman desprezou a recomendação de que as bombas atômicas fossem lançadas em lugar desabitado para intimidar os japoneses e aceitou o argumento militar de que lançá-las sobre populações civis teria mais efeito. O resultado foi milhares de mortes na hora, em Hiroshima e Nagasaki, e outras milhares por radiação. Fora isso, era um bom sujeito.

O “fora isso” também funciona ao contrário, quando o detalhe é o principal.

Winston Churchill era um aristocrata reacionário que incorporava, com seu corpo volumoso, o pior da sociedade de classes estanques da Inglaterra. Fora isso, como primeiro-ministro durante a Segunda Guerra, inspirou a resistência dos ingleses com sua liderança e sua oratória.

Martin Luther King era vaidoso, mulherengo, péssimo pai e marido. Fora isso, liderou a luta pelos direitos civis dos negros americanos e arrebatou o país com sua coragem e sua autoridade moral.

Qual será o “fora isso” quando se contar a história do PT no poder, no Brasil? Dependendo de quem conta será um desastre completo redimido apenas pelo idealismo frustrado dos que acreditaram nele ou deverá incluir a inclusão social que o partido patrocinou, o seu relativo sucesso na interiorização de médicos e outros programas assistenciais e - a estatística que deveria ser o principal parâmetro para qualquer regime, em qualquer tempo e qualquer lugar - a queda nos índices de mortalidade infantil que alcançou. Fora isso, claro, houve a corrupção.

PERTO

Li que no velório do Luiz Eduardo Dutra foram distribuídos panfletos com a frase “Petista bom é petista morto”. Me pergunto - e não me respondo porque não falo com qualquer um - se não estamos chegando perto da nossa “kristallnacht”.