Fora da SPFW, Marcelo Sommer abre exposição Na terça-feira, um dia antes da abertura da São Paulo Fashion Week na Bienal do Ibirapuera, a House of Palomino inaugura, das 18h30 às 22 horas, somente para convidados, a mostra A Casa Maluca do Estilista Marcelo Sommer. A exposição acontece em comemoração aos dez anos de carreira do estilista, que este ano não participa da semana de moda. Hoje a marca Sommer não pertence mais ao estilista, que a vendeu, recentemente, para a empresa AMC. A grife está agora sob a criação de Thaís Losso (ex-Cavalera e ex-Zapping), que realizou seu primeiro desfile no Solar da Imperatriz e na Vista Chinesa, no Rio de Janeiro, durante o Fashion Rio, realizado no mês passado. A exposição, sob curadoria de Maria Montero, se divide em quatro seções: Caixa Colorida (imagens de 17 desfiles entre 1996 e 2004), Caixa Preta (intimidades do estilista), Caixa Branca (apuro estético das criações) e Caixa Cinza (vídeo que o fotógrafo Henrique Gendre produziu em Nova York), e usa como principais mídias o vídeo e a fotografia. A cenografia do ambiente tem iluminação repleta de pequenas lâmpadas coloridas, uma sala de espelhos, fachada customizada, restos de cenários de desfiles, pedaços da decoração de antigas lojas, entre outros. Entre os destaques estão imagens do desfile no presídio de Carandiru, produzido por Sommer nos anos 90. A exposição fica aberta até 13 de agosto. A Casa Maluca do Estilista Marcelo Sommer. House of Palomino. Rua Mourato Coelho, 790, Vila Madalena. De 12/07 a 13/08. Tel. (11) 3813-0414. Grátis.