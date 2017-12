Foo Fighters faz paródia de 'Carrie, a Estranha' em desafio do balde de gelo

Texto atualizado às 19h30

Dave Grohl sempre foi adepto das gracinhas e, com a onda do Ice Bucket Challenge (Desafio do Balde de Gelo), é claro que o vocalista do Foo Fighters não ia perder tempo. A banda americana fez um remake da cena da festa escolar do filme Carrie, a Estranha.

No filme original de 1976, a garota é surpreendida por um banho de sangue durante o baile. Nesta paródia, Grohl, de vestido e coroa, toma um banho de gelo. A banda foi desafiada pelo músico Zac Brown e convocou Jack Black, John Travolta e Stephen King - escritor, de Carrie, a Estranha - para entrar na brincadeira. Stephen King aceitou o desafio e participou da brincadeira.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O viral do balde de gelo foi promovido nas últimas semanas para levantar fundos para a ONG americana que combate a esclerose lateral amiotrófica, também conhecida como doença de Lou Gehrig, uma doença degenerativa grave, ainda sem tratamento efetivo e sem cura, que afeta o sistema nervoso central e leva, em última instância, à paralisia e à morte.

A ALS Association, ONG americana que monitora e estimula as pesquisas nesse sentido, popularizou sua causa com o chamado Ice Bucket Challenge (Desafio do Balde de Gelo), e criou um viral do qual já participaram, entre muitos outros, Gisele Bundchen, Eddie Vedder, Jeff Bezos, Oprah Winfrey, Lady Gaga, Russel Crowe e Gwen Stefani.