Fomento é tema de debate de artistas Artistas convocaram para a próxima quinta-feira, dia 20, às 20 horas, uma nova plenária para debater a resposta da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo à carta dos movimentos de teatro sobre a suspensão dos editais das Leis Fomento ao Teatro e à Dança. A reunião deve ocorrer no Teatro Coletivo (Rua da Consolação, 1.623). Os membros das Cooperativas de Teatro e Dança, do Movimento de Teatro de Grupo e do Movimento Pró-Dança pediram, na semana passada, a interrupção dos editais em curso para debater as mudanças introduzidas pelo Decreto 51.300/10, que altera a natureza da relação jurídica entre artistas e Prefeitura.