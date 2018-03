Folk Pop - Florence se perde na pieguice do new age

CEREMONIALS

Para quem ouviu no repeat os singles Dog Days Are Over e Rabbit Heart (Raise it Up), é triste presenciar a comercialização descarada de Florence Welch. A cantora, que conquistou o indie e o mainstream em 2009 com o disco Lungs, volta agora com um trabalho em que abraça em excesso o sentimentalismo grandiloquente sugerido (porém dosado) em sua estreia. Ceremonials é uma pasteurização de seu estilo. A voz impecável, com inflexões de blues, os arranjos neo medievais, feitos com harpas cristalinas e guitarras, foram pasteurizados, deixando a impressão de que algum mandachuva da gravadora de Florence decidiu que a fórmula do primeiro disco tivesse de ser simplificada para que a cantora se torna-se uma acessível diva do soul moderno, nos moldes de Adele. O resultado é um pastiche new age que lembra os momentos mais piegas de Enya. Sem hits comparáveis aos excelentes hinos do primeiro disco, Florence volta desprovida do poder de catarse que a fez famosa. / ROBERTO NASCIMENTO

