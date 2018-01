Folk cabeça embala filme alternativo

NORMA

V oz doce, arranjos quebrados e uma forte predileção pelo violino, um instrumento inusual no meio, formam o DNA da música nada simples desse intérprete de nome Andrew Bird, cantor de Chicago, um dos caras mais fortes da cena indie norte-americana. Não seria nada descabido colocar a obra Armchair Apocrypha, um disco lançado por ele em 2007, entre os melhores da última década no gênero 'alternativo'. Foi a partir dele que sua fama começou a se espalhar e, sem dúvida, levou o diretor Jonathan Segal a procurá-lo para assinar a trilha sonora de seu mais recente filme batizado como Norman - lançado em outubro nos EUA, sem previsão de estreia aqui no Brasil. O perfil camerístico do som de Bird, além de uma vocação folk muito peculiar, casou perfeitamente com o drama do adolescente que finge ter um câncer no colégio, enquanto seu pai está prestes a morrer. Há ecos de Juno evidentes na obra. Já na trilha, experimentamos um Bird mais introspectivo, divagando sem pressa pelas cordas de seu violino. Daquilo que não é instrumental e, portanto, de apelo imagético, surgem canções de rara beleza, como a melancólica Arcs and Coulombus. / E.B.

