Folia baiana ganha tela em HD

O carnaval é um dos eventos mais importantes - porque lucrativo - para as emissoras brasileiras. A Band, que há quase duas décadas vem trabalhando na cobertura das folias de Salvador, Olinda e Recife (além do eixo Rio-São Paulo), reforça suas expectativas para este ano e anuncia que o investimento para a transmissão dobrou em comparação a 2010.

Para a festa na capital baiana, a emissora anuncia grandes mudanças de estrutura. Antes alocada em um estúdio na Barra, ela agora ganha camarote próprio, o Planeta Band, com 8 mil m², 20 ambientes e capacidade para receber 6 mil pessoas por noite, em Ondina, no fim do circuito mais badalado de Salvador. No espaço, Felipe Andreoli, Daniela Freitas e Luize Altenhofen se dividem entre os convidados VIPs, enquanto Patricia Maldonado e Betinho comentam a passagem dos trios por ali. Já Rita Batista e Guilherme Arruda acompanham a folia no período da tarde, no circuito Campo Grande. "O local será uma grande arena, dando um sentido estético muito mais interessante ao carnaval baiano", afirma o vice-presidente da emissora, Marcelo Meira.

A ideia é permitir maior integração com os trios e artistas da música baiana com os estúdios da Band, Band FM e o cyber do portal eBand.

Em números, a Band quer mesmo é impressionar: 500 profissionais envolvidos, 40 câmeras HD e 80 horas de transmissão, de sexta-feira, dia 4 de março, até a madrugada da quarta-feira de cinzas. O aporte para tamanha cobertura já está garantido com a venda de quatro cotas de patrocínio, no valor de R$ 24 milhões cada (Skol, Tim, Bradesco e UOL).

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para a edição da vez, a emissora também contará com transmissão online, em tempo real. O portal eBand, além de usar o material da TV, promete produzir conteúdo próprio. Duas equipes serão deslocadas para fazer a cobertura dentro do camarote Planeta Band.

Estreante. Alçando novo voo na cobertura de Salvador, o SBT também volta seu foco para a capital baiana. A retransmissora local de Silvio Santos, já fazia a transmissão da festa para a região, mas a exibição agora ganha rede nacional e, pela primeira vez, dois camarotes nos circuitos Barra-Ondina e Campo Grande, abrigando dois estúdios.

Na equipe escalada para a missão, Eliana (que há anos pilota seu próprio bloco infantil em Salvador) e Celso Portiolli encabeçam a lista. André Vasco e o time do jornalismo reforçam o time. De olho nos anunciantes, o SBT promete anunciar mais novidades no dia 15.