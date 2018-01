Folia à moda antiga para crianças, na Livraria da Vila O grupo Furunfunfum comanda um baile de carnaval para crianças de todas as idades neste sábado de carnaval, na Livraria da Vila (R. Fradique Coutinho, 915, tel. 3814-5811, com estacionamento grátis com manobrista), das 15 às 17 horas. Colombina, Pierrot, Arlequim e outros clássicos personagens carnavalescos contarão a história dos carnavais brasileiros, convidando o público a cantar, dançar e conhecer (ou recordar) o verdadeiro significado de brincar o carnaval. As crianças devem ir fantasiadas já que o Furunfunfum promove festa de carnaval à moda antiga. O evento é gratuito, as vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas por telefone ou pela internet no site da Livraria da Vila