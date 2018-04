Folia 2011: Ivete, É o Tchan ou Parangolé?

VÁRIOS

AXÉ BAHIA 2011

Universal

Preço: R$ 23

REGULAR

Quando chega janeiro e o som descartável de tecladinhos eletrônicos embalados por ijexás, sambas reggae e derivados faz-se ouvir mais alto nas esquinas do País, uma coisa é certa: estão abertas as apostas para o hit que emplacará no carnaval. Os concorrentes da coletânea Axé Bahia 2011 não oferecem opções muito diferenciadas. Há os veteranos de sempre: Ivete com o seu Acelera Aê, que é mais dance do axé; É o Tchan com Sapatinho (de Cinderela). Mas a que se destaca, se não pela qualidade, pela melô insistente é Tchubirabirom, do grupo Parangolé.

