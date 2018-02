Folclore de ''O Guarani''

Falta ao centenário de "O Guarani" de Carlos Gomes duas análises: 1) sua colocação no contexto vá lá a palavra, do indianismo; 2) as conotações folclóricas da mais característica ópera brasileira, exatamente porque a mais popular.

À primeira voltaremos oportunamente, se alguém, melhor credenciado, não se habilitar antes. Da segunda - tema que nos seduz há muito - cuidaremos aqui e num próximo artigo, "data venia".

A questão preliminar reside em saber se se pode falar em folclore (cultura espontanea?) de uma obra de alta erudição musical, como é o caso. O Canto Gregoriano testemunha em favor da tese, seja nas variações rítmico-modais com que ingressou na musica popular brasileira, já o demonstrou o padre José Geraldo de Souza (...), seja até mesmo no latim estropiado - e com significado peculiar - que remanesce nas ladainhas da roça.

Caso inverso da tragédia geral: o mito (folclore) que se faz teatro (erudição) ou até da própria ópera, quando recolhe manifestações folclóricas típicas, principalmente coreográficas. Nem esqueçamos que "O Guarani" é uma "ópera-baile".

Muito embora, ao contrário da operata (vide A Viuva Alegre), não seja a ópera um gênero "popular", salvo entre os povos embalados no berço pelo bel-canto, como o italiano ou o alemão, dela se vulgarizam em tôda a parte os "grandes momentos". Melodias e árias trauteadas até no chuveiro, como sucede com trechos da "Traviata", da "Tosca", do "Barbeiro de Sevilha".

O Conselho Internacional de Musica Folclórica, reunido em São Paulo em 1954, responde com sua autoridade à indagação de até onde isto possa ser considerado folclore, ao assinalar que a concepção de musica folclórica "é válida também para a música que, embora criada por um compositor individual (sem levar em conta o seu grau de cultura, acrescentaríamos), foi aceita e incorporada na tradição oral viva de uma comunidade" (...).

De Carlos Gomes, sem esquecer o Quem Sabe, preenche plenamente êsse requisito a abertura de "O Guarani", a tal ponto fixada na alma popular brasileira que se a considera, unanimemente, um segundo Hino Nacional.

Não obstante erudita e tecnicamente européia, envolve - ou veio a envolver - aquêles critérios de brasilidade que Mário de Andrade estabeleceu para a musica popular brasileira. Os quais critérios têm etapas históricas e independem da origem étnica dos textos, firmando-se assim intrínseca relação entre "Brasil histórico e musical" (...).

Logo fêz-se a abertura de "O Guarani" peça obrigatória dos concertos de banda nos dias de guia como o 7 de Setembro (concertos abertos com o Hino Nacional e "fechados" com a Sinfonia) e já a ouvimos tocada até em procissões. Foi es\sa certamente a ponte para a sua rápida popularização e as variantes que ensejou. (...)