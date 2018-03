Fluxo do gênio e da consciência russa

Embora não seja originariamente de Fiódor Dostoiévski (1821-1881), a famosa frase a ele atribuída "Todos nós saímos do Capote de Gógol" tem nessa estranha novela, O Duplo, sua indiscutível confirmação. E ela não sai apenas do Capote, mas da obra do grande mestre ucraniano como um todo. Na linguagem, por exemplo, o protagonista da narrativa faz uso de certos cacoetes inconfundíveis - como os do pobre Akáki Akákevitch de O Capote, que começava todos os seus diálogos com um circunlóquio descabido tipo "devido ao fato que" - que aqui se repetem nos intercalares do protagonista Iákov Petróvitch Goliádkin, São frases nonsense do tipo: "Pois bem, sabe-se como é, e assim por diante". Ou também, em como certas considerações a respeito dos atributos do sexo feminino casadoiro transparecem, como que vindas de Almas Mortas: "... tocar um pouco de piano, falar francês, conhecer história, geografia, catecismo e aritmética - assim é a coisa! -, não precisa de mais nada".

Mas, estruturalmente, é no gogoliano Diário de Um Louco (1835) que se entranham as profundas afinidades do Dostoiévski-artista que esta novela revela. Como no Diário, em que o funcionário Popríschin, falando em primeira pessoa, faz com que o leitor acompanhe seu processo de enlouquecimento tragicamente cômico, em O Duplo é também um empregado que o relata, movido, inicialmente, pelo mesmo motivo: a paixão pela filha do chefe. Como no Diário, as vicissitudes do personagem acabam levando-o a ser recolhido a uma instituição. Só que, pela existência virtual de um sósia e pelo acompanhamento-contraponto das lúcidas intervenções de um narrador, O Duplo se torna como que psicologicamente mais complexo.

Sua estranheza, com efeito, provém de várias circunstâncias. A primeira se refere ao momento em que a obra foi escrita: logo depois da primeira narrativa de Dostoiévski, Gente Pobre, e publicada no mesmo ano (1846). A crítica (e o público) que haviam saudado, em Gente Pobre, a grande promessa da "escola natural" russa, os sentimentos insuspeitos e as verdades "elementares" suscitados pelo atribulado mas linear amor de dois pobres jovens - Makar Diévuchkin, modesto escriturário, e Varvara Dobrosiólova, humilde costureira -, ficaram completamente perplexos diante desse "laboratório do gênio", como acertadamente o chama, no posfácio, Paulo Bezerra, também responsável pela tradução, particularmente feliz. Por ser um laboratório, além das raízes gogolianas, nota-se aqui, tematicamente, o embrião de quase todas as obras de Dostoiévski: a duplicidade ou - como ele mesmo o define, o diálogo não apenas entre consciências diferentes, mas o que se trava dentro da própria consciência da personagem. Um exemplo privilegiado disso - não patológico, por não haver no fim a cisão da personalidade - é o romance Memórias do Subsolo (ou Notas do Subterrâneo), editado em 1864 e considerado o início mais conspícuo do existencialismo em literatura.

Os sintomas do desdobramento da consciência de Goliádkin são visíveis, inevitavelmente, na sua fala, sendo esse mais um motivo do estranhamento dos leitores de outrora. Como repara o tradutor, "o ritmo dessa fala é o ritmo do pensamento truncado, sinuoso e descontínuo da personagem, que ora parece interrogar, ora exclamar, ora desejar dizer algo cujo sentido se embaralha na ponta da língua, e o discurso deixa sempre uma forte sensação de inacabamento (...)".

A esses streams of consciousness, extremamente atuais para o leitor de hoje, acrescente-se o efeito dos procedimentos literários - argutamente levantados por Leonid Grossman em Dostoiévski Artista (Civilização Brasileira, 1967) -, típicos da fatura dos romances de Dostoiévski: a inserção de "uma outra história" (o caso da misteriosa alemã Carolina Ivánovna, que perturba a vida do pobre Goliádkin), a "maldita cornucópia" (algo como a desgraça que, para ele, nunca vem só), a coisificação de pessoas e a personificação de coisas, o "conclave" (no caso, a festa, a repartição), onde os fatos chegam à sua culminação, etc., etc.

Com tamanha enormidade de recursos, o que resultado é uma pequena obra-mestra (admiravelmente interpretada pelos desenhos do expressionista austríaco Alfred Kubin), a abrir caminhos, ainda na atualidade não completamente trilhados pelos escritores em atuação.