Flupp chega a São Paulo com poesia

O poeta, um microfone e os ouvidos atentos de uma plateia já são conhecidos dos paulistanos frequentadores dos saraus de poesia da periferia. Mas, nesta sexta e sábado, a capital recebe convidados ilustres para praticar o slam poetry - modalidade em que os poetas competem entre si com, apenas, poesia - e discutir literatura, na primeira passagem da Festa Literária das UPPs por São Paulo.

A Flupp, como é conhecida, vai levar ao Centro Cultural da Juventude, na Vila Nova Cachoeirinha (Av. Deputado Emílio Carlos, 3.641), escritores, poetas e intelectuais, brasileiros e estrangeiros, para declamar poemas, discutir sobre literatura e debater outros temas.

A programação é dividida em duas etapas: em uma delas, palestrantes falam sobre a obra de importantes figuras da cultura brasileira, como Darcy Ribeiro e Mário de Andrade; na outra, a Flupp reúne escritores para conversas sobre literatura e outros temas. Os eventos começam hoje às 14h30, e amanhã às 14 h.

Um dos destaques é a uruguaia Inés Bortagaray, autora de Um, Dois e Já, novela publicada pela Cosac Naify em 2014, que participa de uma mesa às 14 h do sábado, com o escritor Alessandro Buzo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nas noites, depois das 19 h, é que devem acontecer as apresentações da poesia slam, com o americano Jive e o britânico Jacob Sam La Rose. A ênfase na poesia falada é uma homenagem aos artistas que incluíram a periferia na produção cultural brasileira. A programação completa da Flupp está no portal do Estado na internet.

1ª dia da Flupp em São Paulo

14h30 às 15h30

Isa Ferraz

16h às 17h

Marcos Alvito

17h30 às 18h30

Eduardo Jardim

19h às 22h

Roberta Estrela D'Alva e Jive Poetic (EUA) + ZAP! Slam (batalha de poesia falada)

2º dia da Flupp Brasil em São Paulo

14h às 15h30

Alessandro Buzo e Inés Bortagaray (Uruguai)

16h às 17h30

Binho e Peter Demant (Holanda)

17h30 às 18h30

Rosa Vieira

19h às 20h30

Sérgio Vaz e Jacob Sam-La Rose (Inglaterra)