Flores que nascem no deserto

Como os Dardennes, os Vegas também trabalham no registro mínimo dos traços faciais, das poucas palavras, da emoção que se disfarça sob mantos de repressão ou de indiferença. Seu personagem central, Clemente (Bruno Odar), poderia ser tomado como caso arquetípico de alguém brutalizado. Filho de usurário e usurário ele próprio, vive de tomar dinheiro a pessoas desesperadas. Frequenta com regularidade uma prostituta de meia-idade, a quem não olha na cara após o ato mecânico. Não costuma dar a mão a quem a estende. Explora um velho que com ele deposita suas economias, e tenta passar a outro uma cédula falsa de 100 pesos recebida em momento de descuido. Clemente é o cão chupando manga.

Quando um recém-nascido lhe é jogado à porta, um elemento novo se introduz em sua vida. Para seu profundo incômodo, diga-se. Como ele não pode se incumbir do fardo (e nem dele se livrar com facilidade) contrata uma vizinha, Sofia (Gabriela Velasquez), para ajudá-lo.

O resto é história. Ou histórias, já que a câmera dos Vegas focaliza-se em Clemente, mas abrange com generosidade o seu entorno, o espaço e as gentes que o preenchem. As vidas pequenas e pobres, em vielas malcuidadas, as prostitutas baratas, os velhos que não têm a quem recorrer - todos gravitam em torno do agiota. Ele próprio figura menor, mas importante, pois detém algum dinheiro lá onde ele rareia de forma dramática.

O olhar e o andamento do filme procuram esmiuçar por onde pode entrar a ternura lá onde esse sentimento parece não ter qualquer possibilidade de nascer. É um estudo sobre a construção da humanidade. Ou da recuperação do humano sobre o solo infértil de um deserto.