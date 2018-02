Flora e Dodi se casam diante de convidados contratados Final de novela é uma correria sem tamanho, mas A Favorita promete não queimar todos os velórios, casamentos e partos num único (último) capítulo - até porque, a frenética sucessão de acontecimentos tem multiplicado o ibope da novela das 9 da Globo em pleno marasmo de fim de ano, com patamar em torno dos 45 pontos em São Paulo. Na semana que passou, Patrícia Pillar e Murilo Benício gravaram o casamento de seus malvadinhos, Flora e Dodi. Flora cede ao sim, graças ao DVD que a incrimina, em cerimônia realizada com convidados contratados, já que a vilã não tem amigos. E, como calvário pouco é bobagem, Pillar terá de se empenhar para dar voz à cantora sertaneja que passou quase toda a novela adormecida: a vilã decide voltar a cantar. Dito o sim, previsto para ir ao ar no capítulo de amanhã, ela tentará entoar Beijinho Doce, hit da dupla que formava com Donatella. Por falar em Donatella, prepare-se: as duas devem se reencontrar no capítulo de segunda-feira. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.